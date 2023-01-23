Отмечается, что по итогам года пассажиропоток барнаульского аэропорта впервые превысил 600 тыс. и составил 627,6 тыс. пассажиров.

В 2021 году аэропорт обслужил 520,7 тыс. человек.

Аэропорт Барнаула им. Г.С.Титова находится в управлении АО "Авиапредприятие "Алтай", которое осуществляет аэропортовую деятельность с 1997 года. В июне 2022 года холдинг "Новапорт" увеличил долю в АО с 48% до 75% минус 1 акция по итогам выкупа допэмиссии его акций, на выкуп было направлено 800 млн рублей. Доля второго акционера — Минимущества Алтайского края уменьшилась с 52% до 25% плюс 1 акция.

В настоящее время рейсы из барнаульского аэропорта осуществляются в три аэропорта Москвы, а также в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Томск, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Иркутск, Новый Уренгой, Пермь, Сургут и Тюмень.