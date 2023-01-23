"Город может стать точкой развития внутреннего туризма. Нолинские пряники и лимонад, традиционная нолинская матрешка с местного завода "Вятский сувенир" — в изобилии. Интересная архитектура, настоящий город-музей под открытым небом. Хорошая точка развития", — написал Соколов в своем телеграм-канале по итогам посещения Нолинска.

Кроме того, губернатор отметил горнолыжную трассу, привлекающую спортсменов и поклонников активного отдыха, а также культурный, образовательный и медицинский потенциал города.

По его словам, "надо только приложить хозяйскую руку, привести в порядок дома, провести общее благоустройство".

В свою очередь, пресс-служба областного правительства со ссылкой на Соколова сообщает, что в этом году в Нолинске начнется строительство новой школы и поликлиники, а также "появится много новых красивых улиц, старинные дома будут отремонтированы и приобретут свой первоначальный вид".

Нолинск — небольшой старинный город в Кировской области, расположенный на берегу реки Воя в 137 км к югу от областного центра. Основан в 1668 году как село Никольское, статус города и современное название получил в конце XVIII века.

Славится своей уездной архитектурой и народными промыслами, а также брендами, которые возникли еще до революции, в частности производством лимонада и пряников. Считается, что благодаря пряникам в городе началось развитие купеческого сословия.