В связи с образованием министерства туризма существующее министерство природных ресурсов, экологии и туризма переименовано в министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай.

До 10 апреля Минтуризма будут переданы функции в сфере туризма, до 10 мая необходимо будет привести в соответствие все нормативные документы для осуществления деятельности, говорится в сообщении.

Сарбашев родился 17 марта 1977 года в селе Боочи Онгудайского района Алтайского края. В 1999 году окончил Алтайский государственный университет по специальности "Экономист-менеджер". С 2008 по 2013 годы работал первым заместителем главы администрации Шебалинского района Республики Алтай, начальником управления экономики и финансов. В 2013 году избран председателем Шебалинского районного совета депутатов. С 2016 года возглавлял Шебалинский район.

С октября 2022 года работал первым заместителем полномочного представителя Республики Алтай в Москве.