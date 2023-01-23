В частности, он отметил, что завершается капитальный ремонт мемориального комплекса села Барановка.

"Осмотрел мемориальный комплекс воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь завершается капитальный ремонт, облицовка мрамором и керамикой. На прилегающей территории заменили брусчатку, сделали освещение, обновили парковую мебель, высадили новые деревья", — написал градоначальник.

По его словам, ремонт комплекса проводится по инициативе селян, которые собираются здесь в памятные даты.

"Завершается и капитальный ремонт памятника воинам-интернационалистам "Афганский узел" в Комсомольском сквере. Здесь потребовалась замена металлического каркаса. 15 февраля мы будем отмечать 34-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана. Более 700 сочинцев выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, 15 из них не вернулись домой. Память о них навсегда в наших сердцах", — отметил Копайгородский.

Он также напомнил, что в этом году отмечается 80-летие со Дня освобождения Краснодарского края от фашизма и завершения битвы за Кавказ. В связи с этим подготовлено свыше 100 мероприятий.

"Уроки патриотизма особенно важны сейчас для подрастающего поколения. Мы своим примером обязаны им передать нашу историческую память, дать верное представление о тех героических событиях", — подчеркнул мэр Сочи.

Ранее сообщалось, что 2023 год в Сочи объявлен Годом архитектуры.