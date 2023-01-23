"Губернатор Александр Беглов написал министру иностранных дел Лаврову с просьбой упростить выдачу виз гражданам дружественных стран, в том числе КНР. В ближайшее время мы ожидаем таких мер", — сказал Абубакаров.

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ван Вэньли добавила, что китайская сторона планирует исследовать вопрос упрощения выдачи китайских виз гражданам РФ. "Меры должны подходить обеим сторонам наилучшим образом", — подчеркнула она.

В Петербурге в январе-феврале проходит фестиваль "Китайский Новый год — Веселый праздник весны". Запланировано более 70 мероприятий.

Председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев рассказал, что в настоящее время Дворцовый мост уже получил красную подсветку. Она будет включаться до 5 февраля.

"В связи с разрешением китайскими властями выездного туризма, мы ждем новых гостей. Мероприятия касаются не только культурной сферы, но и бизнеса, экономики", — отметил Григорьев.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Сергей Тимофеев добавил, что китайский язык в Петербурге изучают 5 тыс. школьников в 20 образовательных учреждениях. "Это шестой по популярности язык в наших школах. 31 января в 547-й школе пройдет конкурс китайского костюма. В Академии талантов состоится игровая программа, посвященная каллиграфии. 28 января гимназия 32 примет фестиваль "Китайский Новый год". Ребят научат вычислять день рождения по лунному календарю", — рассказал он.

Заместитель председателя комитета по культуре Петербурга Станислав Молдованов добавил, что в Капелле пройдет мультикультурный проект "Россия — Китай: путь к единству". Здесь откроется выставка работ в лучших традициях китайской школы живописи. Петербург-концерт покажет выставку китайских художников, 30 января состоится праздничный концерт российско-китайского академического хора, будут исполнены шедевры русской и китайской оперы.