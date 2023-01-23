"В феврале, после того, как получим 15 контейнеров с общестроительными материалами, начнем ограждать территорию, возведем КПП и столовые", — сказал руководитель проекта Ильхан Муса Озкоч на рабочей встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Ранее сообщалось, что АО "Аэропорт Магадан" определило подрядчиком строительства терминала внутренних воздушных линий в магаданском аэропорту "Сокол" ООО "ЛимакМаращСтрой".

Проект предполагает строительство к концу 2024 года трехэтажного здания аэровокзала пропускной способностью 800 пассажиров в час, а также пункта охраны и модульного здания КПП. Также предусмотрено строительство новой привокзальной площади, новой распределительной электрической подстанции 10кВ, очистных сооружений и других вспомогательных объектов.

Стоимость работ оценивается почти в 10 млрд рублей.

Гендиректор АО "Аэропорт Магадан" Дмитрий Сиволобов отметил, что в настоящий момент ведется работа с другим федеральным подрядчиком, который будет делать площадку под стоянку самолетов возле нового аэровокзала.

По его словам, до 24 марта строители планируют убрать вокруг площадки всё, что мешает работать.

ООО "Новапорт холдинг" и АО "УК "Аэропорты регионов" для строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Магадана учредили в ноябре 2020 года на паритетных началах ООО "АБС Магадан" (Москва). Эта компания выиграла соответствующий конкурс и подписала инвестиционное соглашение о реконструкции аэропорта с Корпорацией развития Магаданской области. Победитель конкурса в обмен на инвестиции получит 75% минус 1 акцию АО "Аэропорт Магадан", блокпакет останется за регионом.

"Сокол", расположенный в 38 км от Магадана, является аэропортом федерального значения, в 1991 году получил статус международного. Аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу, его эксплуатирует АО "Аэропорт Магадан". В 2021 году аэропорт обслужил 471,2 тысяч пассажиров.