"По данным министерства экономики и территориального развития, (...) на заседании оперативного штаба принято решение о продлении действия налоговой льготы для аэропорта "Кольцово" на 2023 год", — сообщили "Интерфаксу" в департаменте информполитики Свердловской области.

Данная мера поддержки предоставляется только в том случае, если компания принимает на себя обязательства по сохранению не менее 90% численности работников (сегодня в компании трудится порядка 1,6 тыс. человек), а также гарантирует уровень зарплаты не менее 90% от среднеобластного значения в 2022 году. Все эти условия в прошлом году были соблюдены.

Как сообщалось, решение о налоговых льготах для "Кольцово" было принято в начале июня 2022 года.

Международный аэропорт "Кольцово" является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объему пассажирских перевозок. В 2022 году аэропорт сократил пассажиропоток на 3,6%, до 5,84 млн пассажиров.