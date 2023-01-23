Инцидент произошел 22 января около 23 часов по местному времени с самолетом авиакомпании "ИрАэро", который выполнял рейс Иркутск-Ташкент.

"После взлета в процессе набора высоты не убрались основные стойки шасси. В результате командиром воздушного судна было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, лайнер благополучно сел, на его борту был экипаж из шести человек и 87 пассажиров, они не пострадали. Воздушное судно повреждений не получило. Пассажиры позже были отправлены до пункта назначения резервным бортом.

Следователи инициировали проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).