До 29 января 11 команд профессиональных мастеров будут работать над созданием парка тематических снежных композиций.

Организаторы отмечают, что "Снеголед" пройдет в 12-й раз.

Кроме того, "Снежная деревня" 28 января проведет в соседнем городе Апатиты традиционное шоу "Бешеная пила". Мастера будут работать на скорость — в их распоряжении окажутся глыбы льда, из которых нужно будет скульптуру всего за 90 минут. Участниками шоу станут пять команд художников.

"Снежная деревня" возводится мастерами из России и зарубежья в Хибинах с 2008 года. Скульпторы начинают работу в сооружении из искусственного снега, разделенного на залы и галереи, в ноябре. Из снежных кубов и льда с помощью различных инструментов они вырезают скульптуры, барельефы на стенах, объединенные одной тематикой. Температура внутри "Снежной деревни" и расположение в Хибинах позволяют экскурсионно-туристическому центру принимать гостей до конца апреля-начала мая.

В 2012 году экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" вошел в книгу рекордов России как самое крупное сооружение из снега. Проект разместился на площади в 2,014 тыс. кв. м и был посвящен олимпийской тематике. По итогам регионального конкурса "Снежная деревня" неоднократно признавалась лучшим объектом туризма. В прошлом скульпторы творили из снега и льда на темы России глазами иностранцев, воспроизводили героев "Союзмультфильма" и популярных литературных произведений, фантазировали о машине времени и спортивных достижениях.