Инцидент произошел неподалеку от деревни Приозерка. "Предварительно установлено, что 21 января 51-летний пострадавший получил телесные повреждения, которые были нанесены ему находящимся на территории охотничьей базы верблюдом. В результате мужчина скончался в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства, по предварительным данным, на охотничьей базе содержатся несколько верблюдов. Один из них и набросился на мужчину, когда тот попытался перегнать животных с одного места в другое, причинив смертельные травмы.

В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку законности действий должностных лиц по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных.