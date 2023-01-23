"По итогам проведенного Минпромторгом России анализа российского рынка канатных дорог потребность в различных видах до 2030 года составляет порядка 180 единиц. В этой связи мы решили поддерживать инициативу республики по созданию производства канатных дорог", — цитирует пресс-служба Мантурова.

Вице-премьер отметил, что проект может быть реализован в рамках действующих механизмов господдержки, в том числе льготных займов Фонда развития промышленности, субсидий на реализацию НИОКР.

По словам главы региона Рашида Темрезова, производство канатных дорог предполагается запустить на базе индустриального парка, создание которого планируется в Карачаево-Черкесии.