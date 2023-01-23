Результаты исследования, опубликованные на сайте ВЦИОМ, показывают, что новогодний стол, в среднем, обошёлся в 9 тыс. 462 рубля, подарки родным и близким — 13 тыс. 744 рубля, иные расходы, включая елки для детей, туристические поездки, посещение театров и ресторанов, — 15 тыс. 287 рублей.

Согласно опросу, мужчина потратился на празднование Нового года больше, чем женщина — 43 тыс. 705 рублей и 34 тыс. 423 рубля соответственно.

По данным ВЦИОМ, максимальные расходы пришлись на россиян в возрасте 25-34 лет — 51 тыс. 717 рублей. Из этой суммы почти половина пришлась на новогодний досуг — елки для детей, посещение театров и ресторанов, отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 13 января 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.