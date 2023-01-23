«В этом году Минэкономразвития продолжит реализацию мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», это будет касаться также и новых территорий, которые мы ускоренно интегрируем. И есть важные президентские проекты – это программа «Больше, чем путешествие» платформы «Россия – страна возможностей» и общества «Знание». В прошлом году было 55 тысяч участников, в этом году мы сможем поощрить более 70 тысяч человек и увеличим финансирование под это с 2 до 3 млрд рублей», — сказал он на совещании председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Чернышенко напомнил, что в прошлом году в 18 регионах был запущен пилотный проект по развитию школьного туризма.

«Это культурно-познавательные поездки. Крайне важно, чтобы дети посещали исторические места, места нашей боевой славы. В прошлом году более 100 тысяч детей стали участниками программы, на это было выделено полмиллиарда рублей. В этом году мы удвоили размер субсидии субъектам и количество участников соответственно», — рассказал он.

По словам Чернышенко, в 2023 году продолжится реализация крупнейших проектов на Алтае, Дальнем Востоке, в Анапе, других регионах с привлечением ресурсов корпорации «Туризм.РФ».

«Сделать более удобными и привлекательными исторические центры наших городов поможет программа «Туристический код городов». На нее с этого года будет направлено регионам свыше 6 млрд рублей. И 1,5 млрд – на грантовую поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма», — добавил вице-премьер.

Он напомнил, что для инвесторов в туристическую отрасль действуют программы поддержки. В частности, для них подготовлен специальный финансовый продукт со сроком кредита до пяти лет, с максимальной суммой займа до 50 млн и ставкой 5%. В 2022 году был введен нулевой НДС для гостиниц.

«Новые программы коснутся также международного блока для выстраивания контактов с дружественными нам странами, чтобы повышать взаимный туристский поток», — подчеркнул Чернышенко.

Председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул важность государственной поддержки улучшения сервиса и развития инфраструктуры для туризма во всех регионах

«Это создаст больше возможностей для комфортных, безопасных путешествий наших граждан. Особое внимание следует и дальше уделять детскому отдыху, делать его более доступным для ребят, в том числе из новых российских субъектов», — добавил глава Кабмина.