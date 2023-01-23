Экскурсию для медиагида записала дочь писателя актриса Мария Шукшина. Медиагид будет работать в доме, где Шукшин провел детские годы. Посетители музея, используя предоставленное мобильное устройство, смогут услышать ее рассказ о том, как жила семья отца в тяжелые военные годы, о его детстве и увлечениях, о крестьянском быте того времени, сказано в сообщении.

Содержание мобильного гида состоит из нескольких блоков, по количеству локаций — кухня, горница, сени, усадьба. Медиагид содержит не только аудиоматериал, но и тексты, фотографии. Другое преимущество использования медиагида в экспозиции — наличие видео, архивных аудиозаписей, в приложении экспозиция дополнена новой информацией, не представленной в реальном пространстве.