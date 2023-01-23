«Очевидно, что внутренний турпоток увеличился практически по всем направлениям. За зимние каникулы он составил больше 12 млн человек, что на 10-15% больше прошлого года. Загрузка отелей также в среднем была выше, чем в прошлому году, от 70 до 95%», — сказал он на совещании председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Как подчеркнул Чернышенко, помимо Москвы, Петербурга, Казани турпоток вырос и на других направлениях.

«На горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи и Сахалинской области, в Шерегеше в этом году в общей сложности отдохнули более 3 млн человек, на 10% больше, чем было в прошлом году», — добавил вице-премьер.

По его словам, россияне чаще стали выбирать для зимних каникул свои и соседние регионы.

Чернышенко добавил, что для ребят из семей военнослужащих-участников СВО на новогодние праздники были организованы туристические поездки в Москву и другие регионы.

Вице-премьер также отметил, что в новогодние праздники 3,4 млн человек совершили поездки железнодорожным транспортом, что на 20% больше, чем в прошлом году. А пассажиропоток на воздушном транспорте вырос на 11% и составил 2,2 млн человек.

Он подчеркнул, что новогодний отдых в этом году прошел штатно во всех регионах страны.