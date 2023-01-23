"Это временное решение, которое ослабит антропогенный пресс на популяцию кабана и будет способствовать скорейшему восстановлению ее численности", — процитировали в сообщении министра лесного хозяйства Константина Степанова.

В документе указано, что исключение может быть сделано только для мероприятий по регулированию численности вида.

Глава Минлесхоза отметил, что решение ведомства поддержали представители сообщества охотпользователей, общественных организаций и отраслевой науки.

Ранее популяция кабана серьезно пострадала от эпизоотии африканской чумы свиней. В 2022 году в регионе на момент учета на территории обитало всего 18 тыс. особей.

Этот вид является объектом охоты для амурского тигра. Когда число кабанов упало, краснокнижные хищники скорректировали свою кормовую базу и начали охотиться на другие виды копытных, численность которых последние 10 лет неуклонно увеличивается. Но даже с учетом этого, снижение числа кабанов может негативно сказаться на популяции амурского тигра.