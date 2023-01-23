В 2021 году показатель составлял 571,673 тыс. человек. Таким образом, он сократился на 12,6%. "Снижение произошло в связи с политической ситуацией в стране", — отметил представитель аэропорта.

В 2023 году компания ожидает дальнейшего снижения пассажиропотока и прогнозирует его в размере 497,238 тыс. пассажиров (на 0,5% ниже, чем в 2022 году). По словам собеседника агентства, "на показатель будет влиять экономическая и политическая ситуация в стране, а также возможная пандемия".

Кроме того, представитель аэропорта сообщил о планах отмены прямого рейса в Иркутск. Согласно расписанию на сайте аэропорта, в настоящее время по этому маршруту раз в неделю (по воскресеньям) летает авиакомпания Nordwind. Рейсы будут выполняться до 26 марта 2023 года.

ООО "Международный аэропорт Кемерово им. А.А.Леонова" входит в холдинг "Новапорт". В мае 2021 года в аэропорту был открыт новый терминал стоимостью 5 млрд рублей и площадью 11,6 тыс. кв. метров с двумя телетрапами. Ожидается, что он позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 200 до 460 пассажиров в час.

До июля 2024 года планируется завершить первый этап реконструкции аэродромного комплекса аэропорта. В частности, предполагается реконструировать часть взлетно-посадочной полосы (ВПП) и часть перрона, рулежные дорожки, водосточно-дренажную систему аэродрома. Работы планируется вести в условиях действующего аэропорта.