Уточняется, что в настоящее время на территории города ведется развитие приоритетных маршрутов Московских центральных диаметров — МЦД-1 "Одинцово — Лобня" и МЦД-2 "Подольск — Нахабино". В ближайшее время запланирован запуск еще двух — МЦД-3 "Крюково — Раменское" и МЦД-4 "Апрелевка — Железнодорожная".
Дополнительные земельные участки выделяются для размещения объектов железнодорожной и пассажирской инфраструктуры. Так, в 2022 году были открыты два новых остановочных пункта — "Печатники" МЦД-2 и "Минская" перспективного МЦД-4, выполнена реконструкция станции "Окружная" МЦД-1 и "Толстопальцево", "Мещерская" и "Переделкино" перспективного МЦД-4.
Кроме того, продолжается оформление земельно-имущественных отношений для МЦД-3 и МЦД-4, а также по другим объектам технологической инфраструктуры.