"Город предоставляет в аренду компании "Российские железные дороги" землю на срок от одного года до шести лет для развития инфраструктурных проектов. В прошлом году с ОАО "РЖД" заключено 88 договоров аренды 282 земельных участков общей площадью около 15 га", — сказал глава департамента Максим Гаман.

Уточняется, что в настоящее время на территории города ведется развитие приоритетных маршрутов Московских центральных диаметров — МЦД-1 "Одинцово — Лобня" и МЦД-2 "Подольск — Нахабино". В ближайшее время запланирован запуск еще двух — МЦД-3 "Крюково — Раменское" и МЦД-4 "Апрелевка — Железнодорожная".

Дополнительные земельные участки выделяются для размещения объектов железнодорожной и пассажирской инфраструктуры. Так, в 2022 году были открыты два новых остановочных пункта — "Печатники" МЦД-2 и "Минская" перспективного МЦД-4, выполнена реконструкция станции "Окружная" МЦД-1 и "Толстопальцево", "Мещерская" и "Переделкино" перспективного МЦД-4.

Кроме того, продолжается оформление земельно-имущественных отношений для МЦД-3 и МЦД-4, а также по другим объектам технологической инфраструктуры.