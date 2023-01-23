Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и средам. Время в пути составит чуть больше 5 часов.

Вылет из Красноярска в Махачкалу по понедельникам будет осуществляться в 05:40, по средам — в 09:45. Обратные рейсы из Махачкалы будут осуществляться по вторникам и воскресеньям. Вылет — в 23:55 и в 20:00 по местному времени соответственно.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

По данным аэропорта, Nordwind Airlines в мае также планирует открыть рейсы из Красноярска в Казань. Полеты будут осуществляться по вторникам и пятницам. Кроме Nordwind Airlines в Казань летают авиакомпании Nordstar и "ЮВТ Аэро".

Nordwind Airlines — российская авиакомпания, образованная в 2008 году. Базируется в московском аэропорту Шереметьево. Nordwind Airlines ежегодно входит в десятку крупнейших авиакомпаний страны по количеству перевезенных пассажиров. Авиапарк компании составляет 42 воздушных судна.

Международный аэропорт "Красноярск" (Емельяново) обслуживает регулярные и чартерные рейсы 28 российских и зарубежных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта насчитывает 63 направления. Аэропорт принимает более 50 типов пассажирских и грузовых воздушных судов.