Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на горячую линию "112" министерства поступила информация о пожаре в коттедже. На вызов выехали подразделения Государственной противопожарной службы МЧС.

В результате пожара сгорел деревянный двухэтажный коттедж общей площадью 240 кв.м (по 120 кв.м на каждом этаже). При обследовании места пожара были обнаружены тела четырех человек. В результате пожара пострадали шесть человек.

Расположенные вблизи коттеджи и лесополоса были защищены от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.

По предварительному расследованию, проведенному Государственной противопожарной службой МЧС, предположительно, причиной пожара стало оставление в коттедже дровяной печи (камина) без присмотра.

Соответствующие структуры ведут расследование трагического инцидента.