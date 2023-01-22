«Предстоящие в феврале и марте праздники у нас пользуются самым большим спросом и дают высокую долю продаж. Наиболее популярные направления — Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ, Турция и Индия (Гоа)», — рассказал он на пресс-конференции.

Как отметил Гулевич, среди внутрироссийских направлений востребованы горнолыжные и экскурсионные туры в Калининград, Санкт-Петербург, Краснодарский край, на Байкал, курорт Шерегеш в Кузбассе.

«Я бы добавил в этот перечень и Москву, которая получила небывалый приток туристов. Средняя продолжительность отдыха в столице составляла два дня», — сказал он.

По словам Гулевича, на Москву есть устойчивый спрос среди региональных туристов, которые покупают зарубежные туры с вылетом из столицы и комбинируют их с отдыхом в городе на обратном пути.

Что касается минувших новогодних праздников, то, по данным Anex Tour, самыми популярными направлениями стали Таиланд (32%), ОАЭ (26%), Шри-Ланка (13%), Турция (10%), Гоа (7%), Египет (6%), Мальдивы (4%).