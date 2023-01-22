Отмечается, что эта мера будет действовать до особого распоряжения министерства культуры страны, которое объясняет закрытие попыткой сохранить историческое наследие.

Peru21 отмечает, что Мачу-Пикчу — это самая популярная в Перу достопримечательность у туристов. Однако из-за протестов, начавшихся в начале декабря вследствие кризиса власти, бюджет страны теряет доходы от его посещения. Так, несколько дней назад Торговая палата города Куско сообщила, что количество посещений Мачу-Пикчу сократилось до 500 человек.