"Спасатели спустились с вертолета в лесной массив. Пассажиры самостоятельно покинули корзину шара. С пилотом шара уставлена телефонная связь. Проводится поиск людей с воздуха с помощью вертолета Ка-32 и наземным способом", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском район Сочи, в поселке Солох-аул нештатную посадку совершил воздушный шар, в котором находились 5 человек, в том числе 3 детей. Аэростат застрял на дереве.

СУ СКР по Краснодарскому краю начало доследственную проверку по факту оказания услуг по прокату воздушного шара, не отвечающих требованиям безопасности.