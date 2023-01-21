«На мой взгляд, рост интереса потребителя, партнёров к бронированию гостиниц без перелета связан с тем, что обновился рынок тех агрегаторов, которые ранее предлагали подобные виды размещения, изменились транзакционные пути», — сказал он на пресс-конференции в субботу.

Как отметил Гулевич, за 2022 год у туроператоров заметно выросла доля продаж дорогих туров.

«В 2022 году алгоритмы ценообразования несколько изменились: средний чек подрос, в результате чего высокобюджетный турпродукт стал ближе по ценам к более доступным предложениям», — пояснил эксперт.

По данным туроператора, также заметно выросли бронирования коротких бизнес-поездок и командировок.