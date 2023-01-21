"В Лазаревском районе Сочи, в поселке Солох-аул, завис воздушный шар, застрявший на дереве, на горе на уровне 2 тысяч метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на воздушном шаре находятся трое взрослых и трое детей.