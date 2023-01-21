"Индийские власти запретили рейсу 2463, летевшему из Перми в Гоа, вход в воздушное пространство страны за полчаса до планируемого пересечения границы Индии", — сказал собеседник.

В связи с этим самолет сел на запасном аэродроме — в международном аэропорту Термез.

По информации индийского агентства ANI, самолет был перенаправлен в Таджикистан после того, как директор аэропорта Даболим в Гоа получил сообщение о бомбе на борту.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что опасных веществ или устройств на борту не обнаружено.

"Авиакомпания предпринимает все возможные усилия, чтобы разместить пассажиров в гостинице на время ожидания вылета в Гоа. Он запланирован на 17:00 по московскому времени", — добавил представитель пресс-службы.

Как сообщалось, самолет должен был совершить посадку в Гоа в 4.15 утра субботы по местному времени. На борту находились 238 пассажиров, в том числе двое детей младше двух лет, и 7 членов экипажа.