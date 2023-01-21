"По словам высокопоставленного сотрудника полиции, рейс Azur Air AZV2463 должен был приземлиться в аэропорту Даболим в Южном Гоа в 4:15 утра в субботу. Однако самолет не получил разрешение войти в воздушное пространство Индии из-за сообщения о бомбе на борту", — говорится в сообщении.

Самолет следовал в Гоа из Перми. На борту находятся 238 пассажиров, в том числе двое детей младше двух лет, и 7 членов экипажа.

«В 12.30 директор аэропорта Даболим в Гоа получил электронное письмо, в котором сообщалось о заложенной на борту самолета бомбе. После этого самолет получил распоряжение изменить курс", — добавляет агентство.

На прошлой неделе рейс Azur Air, летевший в Гоа из Москвы также совершил аварийную посадку в аэропорту Джамнагар штата Гуджарат из-за сообщения об угрозе взрыва. После проверки лайнер вылетел в Гоа на следующий день.