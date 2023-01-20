"Прокуратурой будет проверено соблюдение требований безопасности при предоставлении туристских услуг. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры к устранению нарушений закона", — говорится в сообщении.

Пенсионер из Санкт-Петербурга получил смертельные травмы 18 января во время спуска по горнолыжной трассе на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Прибывшие на место спасатели оперативно эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Однако 83-летний пенсионер скончался от полученных травм.