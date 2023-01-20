Работа будет проводиться в рамках реализации в регионе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

"В 2022 году было благоустроено 24 общественных территории. Это и долгожданное обновление Лесопарка, и первый этап реконструкции Торгового городка. В этом году 18 муниципалитетов ждет преображение парков, скверов и площадок для отдыха. Это центральная часть города Михайлова, улицы в Спас-Клепиках и селе Ижевское Спасского района, ансамбль площади Соборной в Касимове и другие. Всего 25 территорий", — отметил Малков.

Важно, что территории для благоустройства выбирают сами рязанцы, подчеркнул губернатор.

Кроме того, добавил он, в текущем году региональные власти вместе с жителями продолжат благоустраивать и дворы.