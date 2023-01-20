Как сообщалось, в 2022 году аэропорт принял рекордное число пассажиров — 2,5 млн человек. Таким образом, в текущем году пассажиропоток может вырасти на 12%.

"В 2022 году были запущены новые направления, такие как Анталья (Турция), Ташкент, Бухара, Наманган, Ургенч (Узбекистан), Латакия (Сирия), Ереван (Армения) и чартеры в Джидду (Саудовская Аравия)", — сказал Рамазанов.

По его словам, в 2023 году аэропорт намерен расширить географию полетов и запустить новые направления, среди которых — первый в истории прямой рейс из Махачкалы в Израиль.

"Запланировано также авиасообщение с Азербайджаном, Белоруссией и по России — Новокузнецк, Оренбург, Красноярск", — отметил гендиректор.

Рамазанов добавил, что в текущем году начнется строительство терминала внутренних воздушных линий и расширение взлетно-посадочной полосы (ВПП), что позволит аэропорту принимать все типы воздушных судов. На строительство терминала будет направлено около 5 млрд собственных средств аэропорта, на расширение ВПП — более 13 млрд рублей из средств федерального бюджета.