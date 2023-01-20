Музей-заповедник возродил традицию, существовавшую в семье последнего российского императора. При Николае II и Александре Федоровне здесь круглый год находились живые цветы.

В 2023 году сирень снова вернулась в Сиреневый кабинет и Кленовую гостиную. Посетители смогут любоваться цветением до марта (потом кусты будут заменять новыми). Осенью сотрудники оранжерейного комплекса музея высадили кусты в ящики, а готовить к пробуждению сирень начали в декабре.

Строгое соблюдению температурно-влажностного режима привело к цветению. Садовники проводили необходимую растению "процедуру" каждые сорок минут в течение рабочего дня.

"Сейчас цветение сирени зимой кажется чем-то диковинным, но в дореволюционное время выгонка цветочных кустарников была очень распространена. В старинных книгах по садоводству часто встречаешь методики выгонки кустарников и цветов. Сирень — очень благодарный кустарник, и точное следование правилам ее пробуждения — залог успеха", — отмечают в пресс-службе.

Специалисты пользуются старинными инструкциями. Интерьеры дворца украсили исторические сорта. Главная героиня — белая "Мадам Лемуан", "рожденная" во Франции в 1890 году: первая в мире махровая сирень, которая значилась в списках заказов царскосельских садовников. Именно с этого сорта начался культ сирени.

"Мадам Лемуан" дополняет немецкий сорт — "Воспоминание о Людвиге Шпете", созданный в Германии в 1883 году. Императрица Александра Федоровна любила цветы — комнаты на ее личной половине были убраны живыми цветами круглый год. Цветочная тематика присутствовала и в обивке стен, мебели, лепных рельефах на стенах и потолках.

Первые 13 интерьеров Александровского дворца — личные комнаты Николая II и Александры Федоровны — открылись после реставрации в августе 2021 года.