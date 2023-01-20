"Поддержал решение коллег запретить полеты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Это будет позволено только отдельным органам власти, а также силовым структурам", — написал Гусев в своем телеграм-канале в пятницу.

При этом губернатор отметил, что поскольку у ряда бизнес-структур часть процессов связаны с использованием дронов, власти готовы рассматривать их обращения в индивидуальном порядке.

"Будем принимать обращения компаний и предприятий с просьбами использовать БПЛА в мирных целях. И, если такие обращения будут обоснованными, будем выдавать разрешения в индивидуальном порядке", — уточнил Гусев.

В конце декабря новые правила использования воздушного пространства с ограничениями полетов над территорией региона утвердили в Калужской области.