Мероприятие ежегодно проводит Федерация триатлона, легкой атлетики, плавания и велосипедного спорта Миасса при поддержке Минэкологии Челябинской области.

Участникам на выбор предлагается преодолеть одну из дистанций — 10 или 20 км. После финиша всех спортсменов будет ждать медаль, баня и горячий обед, обещают организаторы.

Первая траса пролегает по льду озера до острова Веры и обратно, ее основная сложность — в непредсказуемости покрытия в день старта — от голого льда, до сугробов по колено.

"Остров Веры совершенно невероятное место, он притягивает людей еще с доисторических времен. Здесь найдена стоянка неандертальцев, возрастом от 60 до 100 тысяч лет, остатки старообрядческого скита XIX века — в общей сложности около 50 археологических памятников", — поясняют организаторы.

Вторая трасса (20км) полностью повторяет озерный участок до острова Веры, а затем завершается скоростным восхождением на хребет Заозерный.

"Наивысшая точка находится на высоте 687 метров над уровнем моря. Там же расположена смотровая площадка, с которой видны озеро Тургояк, город Миасс и ближайшие поселки", — уточняется в описании маршрута.

В прошлом году в трейловом забеге приняли участие 120 человек, в том числе из Москвы, Перми, Алма-Аты и Ижевска.

В свою очередь Министерство экологии региона отмечает, что спортивная акция соединится с экологической, волонтеры объединения "ЭкоДозор-74" будут помогать наводить порядок на озере. В этот раз экодобровольцами выступят студенты Миасского геологоразведочного колледжа.