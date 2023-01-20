"По "Большой Сысерти" принято решение, чтобы мы уже начали "финалить" работу, которую на дружеских волонтерских отношениях с нашими подрядчиками вели в течение трех лет. Я думаю, что до июня месяца мы закончим концепцию, и пару месяцев (нужно -ИФ) на утверждение на рабочей группе правительства. И после этого, я думаю к концу лета (создадим туркластер — ИФ)", — сказал Гункевич.

В кластер войдут тропа "Сысертская сотня" (проект в стадии реализации), природный парк "Банковские места", гольф-клуб, арт-кластер "Лето на заводе" на территории заброшенного чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских, горнолыжный комплекс, пляжная инфраструктура и другие проекты.

Также Свердловская область в будущем планирует создать еще один туристический кластер на реке Чусовой.

Как ранее сообщал департамент информационной политики региона, решение о разработки нового туристического кластера в Сысерти было принято в 2020 году.

В настоящий момент на территории региона функционирует туристический кластер "Гора Белая". Территория кластера — 2,5 тыс. кв. км, в него входят горнолыжный комплекс "Гора Белая", природный парк "Река Чусовая", буферная зона Висимского заповедника, поселки Висим, Усть-Утка и другие. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.