Соответствующее изменение в капитале произошло в сентябре прошлого года, указано в списке.

Согласно отчетности МАВ на конец 2021 года, помимо 55,08% у "Новапорта", 18,88% в компании было у ООО "Флемстэд" гражданки РФ Ларисы Сизовой, 17,08% — у ООО "ЭрВилль" (бенефициар — Владимир Питюков).

Связанная с "Новапортом" компания "Солитарио" приобрела 51% МАВ в 2011 году, выиграв соответствующий конкурс Росимущества.

В мае прошлого года сообщалось, что к МАВ присоединилась одноименная компания, на 100% принадлежавшая "Новапорту". Уставный капитал МАВ после этого вырос в 11 раз, при этом доля "Новапорта" в нем на конец I полугодия сохранялась на уровне 55,08%.

Аэропорт Волгограда имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных — 280. В 2021 году он обслужил 1,45 млн пассажиров (+86% г/г), в январе-ноябре 2022 года — 1,3 млн (-4%).