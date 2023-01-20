"К кварталу церкви Трех Святителей добавляются еще две исторические территории: "Студеный квартал" и квартал в границах ул. Грузинской — пер. Университетского", — говорится в сообщении.

Благоустройство "Студеного квартала" началось еще в прошлом году с субботника. В настоящее время разрабатывается концепция развития пространства с проектом реновации усадьбы купца Щелокова.

В квартале улицы Грузинской — переулка Университетского проводится историко-культурный и градостроительный анализ, а также разработка инвестиционных паспортов объектов.

Также в нынешнем году в квартале церкви Трех Святителей — пилотной территории "Заповедных кварталов" — продолжатся работы по сохранению объектов культурного наследия. Речь идет о домах по улицам Короленко и Славянской. Весной специалисты планируют завершить разработку сметной документации и начать реновационные мероприятия.

Кроме того будут отремонтированы брандмауэрные стены и фасады домов по улицам Короленко и Новой, уточняется в пресс-релизе.

Пресс-служба напоминает, что работы по восстановлению исторической среды в квартале церкви Трех Святителей были начаты силами проекта "Том Сойер Фест" в 2018 году. За пять сезонов отремонтировано восемь домов. Обновленное историческое пространство стало одним из мест притяжения для жителей и гостей города. В частности, в новогодние праздники культурные программы кварталов посетило около 6 тыс. человек, отмечают в пресс-службе.

Квартал церкви Трех Святителей представляет собой 28 деревянных домов с уникальной архитектурой в исторической части Нижнего Новгорода, где жили Владимир Короленко, Максим Горький, Адам Богданович, Максим Дмитриев. Квартал посещали Федор Шаляпин, Антон Чехов, Владимир Немирович-Данченко.