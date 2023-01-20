По данным управления, плюсовые температуры января привели к снижению снежного покрова. В ведомстве отмечают, что в периоды, когда толщина снежного покрова превышает 130-сантиметровую отметку, лоси ведут оседлый образ жизни, и количество их перемещений сводится к минимуму. Как только высота снежного покрова снижается, животное начинает активней перемещаться в поисках пищи.

"Если автомобилисты заметили вблизи с дорогой животное, лучше притормозить. Не стоит сигналить и пытаться ускориться, завидев лося, перемещающегося вдоль дороги", — предупреждают в пресс-службе.