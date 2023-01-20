"Котенок передвигался по асфальту, но вовремя заметил приближающееся транспортное средство и, проявляя естественное поведение, испугался и скрылся за леерами. Именно в этот момент его сняли на камеру местные жители", — говорится в сообщении.

В момент съемки рядом с детенышем не было матери, хотя он еще слишком мал для самостоятельной жизни. Чтобы выяснить все обстоятельства встречи людей с редким хищником, на место прибыли сотрудники отдела науки "Земли леопарда" Дина Матюхина и Екатерина Блидченко.

Как стало ясно из следов на снегу, котенок решил перейти реку не по замерзшей реке, как его мать, а по автомобильному мосту. Однако детеныша спугнул автомобиль, он убежал и спрятался в корнях дерева над рекой. Также на месте выявлены следы взрослой самки леопарда — матери детеныша.

"Мы выяснили, что она пошла вниз по реке, и, видимо, обнаружив отставшего детеныша, сделала крюк и вернулась к месту, где он ждал её. После воссоединения следовать за ними не было необходимости", — процитировали в сообщении Дину Матюхину.

Специалисты нацпарка призвали автомобилистов Приморья сохранять бдительность на дорогах и сообщать о встречах с дикими хищниками.

Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка. В России немногим более 120 этих животных. Они обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке КНР, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. Число этих краснокнижных хищников растет, и их все чаще можно встретить за пределами особо охраняемых природных территорий.