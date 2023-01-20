В прошлом году пассажиропоток с закрытых аэропортов юга России перераспределился в Сочи, открылись два новых направления — Минеральные Воды и Горно-Алтайск, в этом году — Казань.

В 2023 году пассажиропоток планируется как минимум сохранить на уровне прошлого года.

Регулярные рейсы на самолетах из аэропорта Салехарда выполняет АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" (основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона), на вертолетах — ООО "Авиационная компания Ямал" (принадлежит физлицам).

Согласно информации на сайте аэропорта, полеты из Салехарда осуществляются в 14 российских городов.