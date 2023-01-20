Отмечается, что ранее Ростехнадзор выявил в компании ряд нарушений. В частности, подвесная пассажирская канатная дорога (Gech Fly) не была зарегистрирована в госреестре опасных производственных объектов. "Не организована работа комиссии с целью принятия решения о возможности ввода КД (канатной дороги — ИФ) в эксплуатацию, до начала эксплуатации КД не проведено первичное техническое освидетельствование, не разработаны должностные инструкции для специалистов и производственные инструкции для персонала, не организована служба ремонта и обслуживания КД, служба по эвакуации пассажиров КД, проведение периодических осмотров, технического обслуживания, ремонтов, не обеспечено проведение подготовки и периодических проверок знаний специалистов и персонала КД", — перечисляются нарушения в сообщении суда.

Кроме того ответственный за контроль за соблюдением требований промбезопасности при эксплуатации подъёмника и ответственный за его исправное состояние и безопасную эксплуатацию не имеют аттестации в области промбезопасности.

"Распорядительным актом организации не назначены: лицо, ответственное за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации КД, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию КД, операторы и вспомогательный персонал в количестве, не менее рекомендованного руководством по эксплуатации КД", — говорится в сообщении.

Представитель Сибирского управления Ростехнадзора пояснил суду, что все перечисленные нарушения требований промбезопасности влекут угрозу жизни и здоровью граждан. В свою очередь суд признал ООО "Канатные дороги Шерегеша" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Канатные дороги Шерегеша" принадлежит семье новокузнецких предпринимателей Ивушкиных, которые также владеют компанией "Сибшахтострой" — генподрядной строительной организацией, которая специализируется на строительстве промышленных зданий. В состав ОК "Сибшахтострой" входят, в том числе, ООО "Сибирский завод металлических конструкций", ООО "Сибирский завод горячего цинкования", научно-технический центр.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года в ходе VI Восточного экономического форума ООО "ОК "Сибшахтострой" подписало с властями региона соглашение о строительстве на горнолыжном курорте Шерегеш гостиницы на 120 номеров и канатной дороги. На реализацию проектов планировалось направить более 2 млрд рублей.

Согласно официальному сайту "Сибшахтостроя", активами компании в Шерегеше также являются действующие гостиница "Берлога" и гостинично-развлекательный комплекс "Ольга" (ООО "Грин").