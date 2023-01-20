"Основные праздничные мероприятия пройдут 1 и 2 февраля — они традиционно начнутся с церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на Аллее Героев, а также на Мамаевом кургане. 2 февраля на площади Павших борцов в 10:00 состоится военный парад войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона, а также кадетов, студентов академии МВД, МЧС, юнармейцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из ключевых событий станет масштабный историко-патриотический проект "Мост Памяти": световые инсталляции спроецируют на скульптуру "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, здание железнодорожного вокзала "Волгоград-1", руины мельницы Гергардта и здание музея-панорамы "Сталинградская битва".

"Одним из ярких элементов композиции аудиовизуального произведения станет проецирование в небо световых лучей, которые, пересекаясь, будут олицетворять символический "Мост Памяти", связь между поколением победителей и их потомками", — говорится в сообщении.

Уточняется, что художественным руководителем проекта "Мост памяти" стал Юрий Башмет — под руководством дирижера у железнодорожного вокзала состоится спектакль-концерт "Живые и мертвые" с участием камерного ансамбля "Солисты Москвы".

Завершится праздничная программа артиллерийским салютом на центральной набережной Волгограда в 21:00.

Ранее сообщалось, что в честь юбилея памятной даты губернатор Андрей Бочаров предложить сделать выходными дни празднования победы в Сталинградской битве.

Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года, ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. В сражении участвовали свыше 2,1 млн человек.