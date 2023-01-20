На состоявшемся накануне совещании по итогам работы туристической отрасли региона в 2022 году и.о. министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Айлан Сумачаков сообщил, что господдержка туротрасли оказывается в рамках региональной госпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма", индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай, нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По итогам господдержки в 2020-2022 годах создано 256 новых рабочих мест, привлечено более 1 млрд рублей инвестиций. В 2023 году также планируется предоставить 150 млн рублей субсидий.

Глава республики Олег Хорохордин на совещании подчеркнул, что положительные тенденции в сфере развития туризма связаны, в том числе, с существенной господдержкой, которую получает отрасль. В частности, в минувшем году Республика Алтай получила 250 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения по современным технологиям

Вместе с тем, Хорохордин назвал и проблемные вопросы, связанные с развитием туризма. В частности, они связаны с тем, что те или иные проекты реализуются без обсуждения и предварительного согласования с местными жителями. В результате возникает негативный резонанс, и инвесторы вынуждены отказываться от реализации проектов.

"Такие ситуации нужно предотвращать, публичное обсуждение туристических проектов с жителями должно стать не исключением, а нормой и обязательством. Иначе отрасль может нести серьезный репутационный урон", — подчеркнул руководитель региона.

По предварительным данным 2022 года, турпоток в регион составил около 2,5 млн человек.