"Вылет воздушного судна предполагался сегодня в 8:05, однако по инициативе авиакомпании предварительно перенесен на срок в 22 часа. Выполнения авиарейса ожидают 121 пассажир, из них 1 ребенок. В настоящее время часть пассажиров размещена в гостинице", — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту.

Представитель "Аэрофлота" в Новокузнецке в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что причина переноса рейса — техническая.

По его словам, часть пассажиров выбрала другие рейсы для перелета, а всем желающим будет предоставлен самолет большей вместимости, вылет которого назначен на 21 января в 8:05.