"Как отмечают в туркомпаниях, они уже получают запросы на организацию групповых туров летом в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, на Байкал, во Владивосток и на Камчатку", — говорится в сообщении.

Но первые группы, как считают туроператоры, приедут еще раньше.

"Первые группы могут приехать в Россию уже в феврале-марте, так как есть заинтересованность в возобновлении турпотока как с российской, так и с китайской стороны. В пользу восстановления въездного потока из Китая сыграет и то, что в России принимаются карты китайской платежной системы UnionPay", — отмечают в АТОР.

Как ожидают в туркомпаниях, восстановление туризма из Китая улучшит ситуацию в российском въездном туризме, так как до пандемии это был крупнейший рынок-поставщик туристов.

"Сейчас въездной турпоток в Россию из Китая практически равен нулю. Его возобновление даст загрузку гостиницам, музеям, общепиту, туроператорам, перевозчикам, ритейлу. В целом открытие направления даст положительный эффект", — отмечают туроператоры.

Министерство культуры и туризма Китая в пятницу объявило о возобновлении с 6 февраля группового туризма по ряду направлений. Эта мера коснется Таиланда, Индонезии, Камбоджи, Мальдивских островов, Шри-Ланки, Филиппин, Малайзии, Сингапура, Лаоса, ОАЭ, Египта, Кении, ЮАР, России, Швейцарии, Венгрии, Новой Зеландии, Фиджи, Кубы и Аргентины.

В допандемийном 2019 году в России побывало 1,2 млн организованных туристов из Китая, на 12% больше, чем годом ранее.