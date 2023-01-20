На состоявшемся в пятницу заседании оргкомитета фестиваля заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко отметил, что "Сибирская масленица" — знаковое событие не только для Алтайского края: гости съезжаются со всей страны, проявляют интерес и жители зарубежных стран.

Место проведения находится в непосредственной близости с городом-курортом Белокуриха. Поэтому из Белокурихи планируется организовать рейсы для всех желающих посетить площадки "Сибирской Масленицы". Турфирмы готовы также предложить гостям из других городов и районов туры выходного дня, говорится в сообщении.

По традиции в рамках фестиваля своим творчеством поделятся вокальные и хореографические коллективы, лучшие ремесленники края представят свои работы из различных материалов — дерева, глины, кожи, железа и др.

Организаторы уже объявили о старте трех основных конкурсов.

Желающие могут посостязаться в изготовлении нарядных саней для катания с гор ("Как по маслу") и масленичных чучел ("Наша Масленица"). Один из самых любимых конкурсов — "Моя родословная", на который в 2020 году поступило 200 работ. Школьники должны изучить родословную своей семьи минимум до пятого колена.

Одними из самых зрелищных станут конно-спортивные состязания. В настоящее время идет подготовка к забегу русских троек.

Фестиваль "Сибирская Масленица" — один из самых ярких и масштабных праздников в календаре событийного туризма Алтайского края.

В 2019 году "Сибирская Масленица" была признана победителем в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов" Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В тот год ее посетили 37 тысяч человек.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Алтайского края. Учредителями и организаторами фестиваля являются АО "Курорт Белокуриха", ООО "Сандуны Алтай", ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" и АО "Санаторий "Россия".

Он состоит из выставочно-ярмарочного блока, концертно-развлекательной программы, развлекательных программ от учредителей и спонсоров фестиваля, конкурсов, конноспортивного праздника и анимационно-развлекательной программы.