"Людей будем отправлять самолетами, всех отправим сегодня-завтра. Отправка уже началась. Судно становится на ремонт в Турции", — сказал он.

По словам представителя судовладельца, очередной круиз из Сочи на судне Astoria Grande, запланированный на 21 января, в связи с этим будет отменен. Компания-оператор готова возвращать деньги туристам, забронировавшим туры.

Он добавил, что продолжение круизной программы запланировано на апрель.

Как сообщалось, 18 января круизный лайнер Astoria Grande при попытке пришвартоваться в шторм совершил касание кранцевой защиты причала турецкого порта Амасра. Порт расположен на севере Турции в провинции Бартын. На борту находились 385 российских туристов и 283 членов экипажа, никто из них не пострадал. Некоторое время лайнер дрейфовал неподалеку от гавани, чтобы переждать непогоду, 19 января ему удалось пришвартоваться в порту.

По информации турецкого агентства Anadolu, представители страховой компании по итогам осмотра судна после инцидента в порту Амасра заявили, что дальнейшее движение лайнера небезопасно для пассажиров.

"В связи с этим было принято решение отправить 385 российских пассажиров лайнера в Сочи спецрейсами. Их планируется осуществить в пятницу и субботу из международного аэропорта Мерзифон в Амасье или аэропорта Зонгулдак", — пишет агентство.

По данным издания, лайнер будет отремонтирован на верфи Тузла в Стамбуле.

С июля 2022 года Astoria Grande выполняет круизы из Сочи к побережью Турции.