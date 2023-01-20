"Компания Jazeera Airways объявила об открытии рейсов в Москву, чтобы удовлетворить растущий спрос на полеты в страны Ближнего Востока и за его пределы. Jazeera Airways станет первой авиакомпанией, которая будет выполнять рейсы между двумя городами. Маршрут будет удовлетворять растущий спрос на туристические направления для российских путешественников. Они смогут путешествовать через Кувейт в Дубай, Шарм-эль-Шейх и популярные города Турции", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться со 2 февраля четыре раза в неделю на Airbus A320neo.

Вылет из Эль-Кувейта в Москву запланирован по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам в 18:40, из Москвы — по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 0:30. Среднее время в пути составит 5 часов 5 минут.

Бюджетная кувейтская авиакомпания Jazeera Airways была основана в 2004 году. Выполняет регулярные рейсы на Ближний Восток, в Непал, Пакистан, Индию, Шри-Ланку и Европу. Флот состоит из 8 самолетов Airbus A320 и 11 A320neo. Среди государств постсоветского пространства Jazeera Airways выполняет рейсы в Баку, Душанбе, Алма-Ату, Ош, Ташкент и Тбилиси.