"Министерство культуры и туризма Китая объявило о возобновлении с 6 февраля группового туризма по ряду направлений", — пишет в твиттере в пятницу корреспондент агентства Xinhua.

Он отмечает, что эта мера коснется Таиланда, Индонезии, Камбоджи, Мальдивских островов, Шри-Ланки, Филиппин, Малайзии, Сингапура, Лаоса, ОАЭ, Египта, Кении, ЮАР, России, Швейцарии, Венгрии, Новой Зеландии, Фиджи, Кубы и Аргентины.

Выездной туризм в Китае был практически свернут после начала пандемии COVID-19. Китайские власти, которые применяли политику "нулевой терпимости" к COVID-19, с недавних пор начали ослаблять строгие эпидемиологические меры.