Россия c результатом более 201,9 тыс. прибытий и долей рынка 12,1% заняла второе место по турпотоку после Индии (более 240 тыс. прибытий). В 2019 году она занимала лишь шестое место. Также в десятке стран, откуда чаще всего приезжали на Мальдивы в прошлом году – Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Испания, Южная Корея и Швейцария.

Чаще всего в прошлом году иностранные туристы выбирали на Мальдивах размещение в отелях-резортах (69%), 23% выбирали недорогие гестхаузы и 5% — круизы-сафари на туристических лодках.

В новогодние каникулы 2023 года россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивых. С 1 по 10 января на острова прибыли 9,6 тыс. туристов из РФ. Доля рынка составила 18%.

Всего в 2022 году Мальдивы посетило 1,67 млн иностранных туристов. А в первой декаде января – 53,4 тыс.