Глава региона подчеркнул, что ведомство будет создаваться без увеличения штатной численности госслужащих. Для этого Хорохордин поручил провести оптимизацию внутри действующих министерств и комитетов, а также аппарата главы и правительства Республики Алтай, чтобы изыскать необходимую штатную численность новой структуры, говорится в сообщении.

"Никаких дополнительных нагрузок на бюджет Республики Алтай быть не должно", — заявил Хорохордин.

Также он поручил создать при новом министерстве общественный совет, куда войдут представители турбизнеса, региональных и межрегиональных туроператоров, действующих в республике, экологи, общественные деятели и другие заинтересованные стороны.

Кроме того, на состоявшемся накануне совещании, посвященном предварительным итогам работы туристической отрасли региона в 2022 году, Хорохордин назвал важной задачей создание Кодекса туриста для того, чтобы гости региона знали и соблюдали правила поведения на территории республики, относились с уважением и учитывали историю, обычаи, традиции и верования народов Горного Алтая.

По предварительным данным 2022 года, турпоток в регион составил около 2,5 млн человек.